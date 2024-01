Trovato cadavere sui binari a Roma Termini

Macabra scoperta stamattina a Termini dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto lungo un binario. Sul posto sta operando la Polizia Ferroviaria. In corso di identificazione la vittima.

Dramma questa mattina intorno alle 9.00 alla stazione Roma Termini dove è stato trovato il cadavere di un uomo. Si tratterebbe di un ragazzo straniero ma le generalità della vittima non sono ancora state rese note. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato investito da un treno.

Il corpo è stato rinvenuto lungo il binario 1 est. Disagi e ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia Ferroviaria.

La situazione dei treni: ritardi fino a 60 minuti

In base all’ultimo aggiornamento reso noto da Trenitalia la circolazione risulta tuttora rallentata proprio a causa dell’intervento ancora in corso dell’Autorità Giudiziaria. In particolare, sul fronte della viabilità, sono i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali a registrare un maggior tempo di percorrenza con ritardi fino a 60 minuti.

Inoltre viene segnalato che il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi non fermerà a Roma Termini. In alternativa i passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10). E ancora. Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) oggi non ferma a Roma Termini, in alternativa è disponibile il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:01). Qui lo stato in tempo reale di uno specifico treno.

A novembre l’ultimo investimento mortale

Una circostanza analoga a quella odierna era stata registrata nel novembre scorso. Anche in quel caso, tra i binari del treno era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, probabilmente investito da un vagone poche ore prima. La tragedia si era consumata con tutta probabilità nella notte tra il 1 e il 2 novembre scorsi.