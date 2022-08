Truffa e falso, ‘beccato’ in hotel 48enne peruviano: era in attesa di estradizione

Era destinatario di un mandato di arresto internazionale un uomo di 48 anni originario del Perù poi arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Sull’uomo pendeva una richiesta di estradizione in quanto gravemente indiziato del reato di truffa e falso.

I fatti sono avvenuti lo scorso lunedì intorno alle 14.30. Grazie alla segnalazione del portale alloggiati della sala operativa della questura, il 48enne è stato rintracciato in un albergo della Capitale e qui arrestato dagli agenti del commissariato Appio. Come anticipato, l’uomo era destinatario di mandato di arresto internazionale, emesso dalle autorità peruviane.

I fatti

Sull’uomo pendeva una richiesta di estradizione in quanto gravemente indiziato del reato di truffa e falso. Nel dicembre del 2010 in Perù, infatti, insieme ad un complice il 48enne avrebbe commesso il reato di falsificazione e uso di atto privato, nonché di truffa nella redazione di un atto di compravendita nonché nell’atto di notifica della stessa compravendita ottenendo così la rappresentanza di una società al fine di rubargli i fondi. Dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria peruviana ne disponeva la custodia cautelare in carcere in attesa dell’estradizione.