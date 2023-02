«Tua figlia ha avuto un incidente, ci servono soldi»: madre e figlia truffano un’anziana, arrestate

Ancora una truffa ai danni di una persona anziana. Prima ne hanno conquistato la fiducia fingendosi amiche della figlia e poi l’hanno derubata dei gioielli di famiglia ma non solo. Un bottino pari a circa 20mila euro che le truffatrici non hanno ritenuto sufficiente, puntando poi al conto in banca della donna. Tuttavia, una volta in banca, le impiegate hanno intuito il raggiro e allertato la polizia. Le malviventi – madre e figlia di 58 e 24 anni residenti a Napoli – sono state arrestate con l’accusa di estorsione.

Roma, «Nonna, mi servono 500€»: si finge il nipote e truffa anziana

Il tentativo di truffa

I fatti sono accaduti venerdì. Le malviventi hanno citofonato nell’appartamento della vittima, una donna di 90 anni, in zona Aurelio e le hanno raccontato la loro versione, fittizia, dei fatti. Non ci hanno, infatti, messo molto a convincerla che fossero amiche della figlia che, coinvolta in un incidente, aveva bisogno di denaro. Preoccupata ed agitata, l’anziana ha subito consegnato loro i gioielli di famiglia per un valore di circa 20 mila euro ma per le truffatrici non era sufficiente ed hanno puntato al conto in banca. Così mentre una delle ladre ha accompagnato la vittima in banca l’altra è rimasta a casa. Arrivata in banca la donna era ancora molto agitata ed uno dei primi campanelli di allarme da parte dell’impiegata della banca è stata la richiesta di prelievo pari a 30 mila euro in contanti. Comprendendo che ci fosse qualcosa che non andava, la dipendente si è allontanata con una scusa ed ha allertato la polizia.

L’arresto e le indagini

Una volta consegnati i soldi, la vittima e la truffatrice sono uscite dalla banca dove ad attenderle c’era una volante del distretto Aurelio. I poliziotti hanno dunque fermato la donna e accompagnato a casa l’anziana dove hanno arrestato anche la complice. Effettuati gli accertamenti, è emerso che le truffatrici erano madre e figlia. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Aurelio che hanno proceduto con una denuncia per estorsione.