Turisti derubati a Roma: escalation di furti ai tavolini dei bar e nella Metro

Furti ai tavolini di bar e ristoranti, nelle metropolitane e sugli autobus. Fenomeno che si registra soprattutto ai danni di turisti e per i quali i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e della Compagnia Parioli hanno intensificato le attività di controllo e di contrasto e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in sole 24 ore, di ben 7 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto o tentato furto aggravato.

Nello specifico due cittadini algerini, di 28 e 39 anni, sono stati sorpresi da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale subito dopo aver asportato con destrezza la borsa, contenente denaro contante e documenti personali, a una turista ungherese seduta ai tavoli di un bar nei pressi del Colosseo. Recuperata la borsa e restituita.

Rubano lo smartphone al cliente di un bar

Due persone sono entrate in un bar in via Ravenna e, in concorso fra loro, approfittando della distrazione dei presenti, avrebbero sottratto uno smartphone ad un cliente e si sarebbero dati alla fuga. Pochi istanti dopo, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna ha notato i due uomini in atteggiamento sospetto e li hanno fermati per un controllo. Durante l’identificazione, si è avvicinata la vittima del furto che ha riconosciuto i due come gli autori della sottrazione del suo smartphone, avvenuto all’interno del bar.

Durante il controllo i Carabinieri li hanno trovati in possesso del cellulare della vittima, insieme ad un notebook, anch’esso provento di furto. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i due indiziati, entrambi cittadini romeni di 18 e 28 anni, senza fissa dimora, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione e furto aggravato in concorso.

Furto degli occhiali dallo zaino

In via dei Fori Imperiali, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno arrestato in flagranza due donne di 29 e 34 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti, bloccate in flagranza ed in concorso fra loro subito dopo aver sottratto con destrezza una custodia di occhiali dallo zaino di una turista straniera. La refurtiva è stata poi riconsegnata alla vittima.

Tentato furto a una coppia di turisti

All’interno della metropolitana della linea A, all’altezza della fermata Vittorio Emanuele, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato per tentato furto una coppia di cittadini cubani, di 24 e 34 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti specifici, bloccati subito dopo essersi impossessati del portafogli di un turista straniero.

Beccato a rubare il portafogli a una turista

I Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto hanno invece arrestato, sulla banchina della fermata metro Barberini, un cittadino albanese di 42 anni, senza fissa dimore e con precedenti, beccato mentre sottraeva il portafogli dallo zaino di una turista, contenente denaro in contanti, carte di credito e documenti personali. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.