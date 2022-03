Un anno fa la scomparsa di Daniel Guerini, il calciatore della Lazio morto in un incidente stradale

Era la sera del 25 marzo 2021 quando la vita di Daniel Guerini, appena 19enne, veniva spezzata nel tragico incidente stradale avvenuto a Roma. Era una giovane promessa del calcio e in particolare della squadra biancoceleste: per lui oggi si è svolta una messa per ricordarne la scomparsa.

L’incidente mortale sulla Palmiro Togliatti a Roma

Un anno fa, esattamente oggi, la tragedia. Intorno alle 21.15 l’auto sulla quale viaggiava il 19enne rimase coinvolta in un terribile sinistro avvenuto lungo la Palmiro Togliatti all’altezza dell’incrocio con viale dei Romanisti. Daniel viaggiava in una Smart che si scontrò contro una Mercedes: per lui non ci fu scampo mentre altri due ragazzi rimasero feriti gravemente.

Il funerale

La scomparsa del ragazzo sconvolse tutti, un’intera città, il popolo biancoceleste, gli amanti del calcio. Alle esequie prese parte anche la società laziale, con il Presidente Claudio Lotito, assieme anche a Simone Inzaghi – che lo scorso anno sedeva sulla panchina biancoceleste della prima squadra – e all’intera compagine della Primavera, ovvero tutti i suoi compagni di squadra. In più quasi un migliaio di persone intervenne per portare l’ultimo saluto al calciatore.

La messa in ricordo di Daniel Guerini oggi a Roma

Oggi, venerdì 25 marzo 2022, a un anno dalla scomparsa del 19enne si è svolta una messa in ricordo del giovane calciatore. «Ad un anno dalla scomparsa, l’intera squadra della Primavera biancoceleste ha partecipato alla messa in memoria di Daniel Guerini», questo il post pubblicato dalla SS Lazio nelle scorse ore.

Ad un anno dalla scomparsa, l'intera squadra della Primavera biancoceleste ha partecipato alla messa in memoria di Daniel Guerini 👼🏻 pic.twitter.com/IzxS2f9XW5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2022