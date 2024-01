Un ospedale di Roma tra i migliori del mondo: reparti all’avanguardia

Roma capofila per quanto riguarda gli ospedali. A livello pediatrico una struttura si conferma essere tra le migliori al mondo: quale.

Roma, il polo ospedaliero della Capitale è particolarmente ambito. Una ricerca britannica attesta che nella città eterna la Sanità è un fiore all’occhiello in alcuni reparti: questo è tutto impegno e dedizione per gli addetti ai lavori che non possono fare a meno di apprendere questo upgrade e formulare altre ipotesi per il futuro.

Intanto la curiosità è quella di scoprire in cosa la Sanità capitolina si è distinta notevolmente. La risposta è negli sguardi dei pazienti che circolano senza paura e timore, ma anzi sono rassicurati dagli esiti che vengono messi in atto. L’ospedale Bambino Gesù infatti risulta essere fra i migliori – e il primo in Italia – d’Europa per quanto riguarda la pediatria e le cure neonatali.

Roma all’avanguardia: la ricerca medica premia un ospedale

Una situazione che fa piacere a Rocca, il quale promette altri stanziamenti, e a tutti coloro che aspettano di capire in cosa migliorare ulteriormente per battere la concorrenza. Nel frattempo all’estero per la cura dei bambini l’Italia e Roma hanno ben pochi rivali: sia per quanto riguarda i tempi d’attesa che per le disponibilità in termini di parto. Mezzi, luoghi e capacità.

Tutto a disposizione, poi c’è sempre qualcosa che può essere implementato o addirittura sviluppato ma il terreno costruito finora non solo è fertile, ma è anche solido. Il Bambin Gesù festeggia questo successo in attesa di altri importanti traguardi: la stoffa e le competenze non mancano.

Leggi anche: Spaccio a Roma, ondata di arresti: in manette 17 pusher

Tutte le strade portano a Roma ma quando a fare la differenza sono quelle che conducono alle porte del Bambin Gesù a giovarne sono anche le generazioni future. In un momento dove la natalità è in crisi poter contare su dei punti fermi è solo un valore aggiunto: aspetto non solo da considerare, ma anche da tenere a mente come possibile ripartenza. La certezza di domani passa attraverso le consapevolezze di oggi.