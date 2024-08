Una nuova Città della Giustizia per Roma, l’idea per riqualificare Corviale

Una nuova Città della Giustizia per Roma: ecco il progetto affascinante per riqualificare la zona di Corviale

Tra i temi che ricorrono ogni anno sul territorio di Roma, c’è il destino di Corviale. Mentre l’ecomostro del Serpentone diventa set per progetti cinematografici di fama internazionale, per il quartiere dell’XI Municipio sembra puntualmente sfumare una possibilità di rilancio verso una riqualificazione e un miglioramento delle condizioni di vita per i residenti. Eppure, le idee per il quartiere oggi sarebbero molteplici, a cominciare dalla suggestiva idea di una nuova Città della Giustizia per la Città Eterna.

Il nuovo Tribunale di Roma a Corviale: suggestione o possibilità?

Corviale può essere di più, sia per i residenti di questo territorio che per Roma. Se gli artisti hanno captato un potenziale all’interno di questo quadrante, andando al di là delle cronache cittadine, per la politica questo passo non è stato automatico. Tutto ciò nonostante il Consiglio dell’XI Municipio sia a pochi passi dal Serpentone, con numerosi eletti che però hanno dimostrato di non avere una presa diretta coi residenti e le realtà che vivono all’interno della nota struttura popolare della Capitale.

Cosa c’è di concreto dietro il progetto?

Roma si troverebbe davanti a una possibilità concreta per rilanciare Corviale, con l’installazione di un nuovo Tribunale proprio fuori la struttura del Serpentone. Sarebbe l’ennesimo atto concreto per provare a portare vivibilità nella zona, dopo l’inserimento di centri sportivi nel quartiere. La Città della Giustizia, come sottolinea il consigliere Marco Palma (Fratelli d’Italia), vedrebbe duplici vantaggi per la cittadinanza di questo quadrante.

La prima notizia sarebbe quella legata ai lavori di piazzale Clodio, che si vedrebbe alleggerito di lavoro e permetterebbe alla Giustizia di operare in modo più fluido con la sede dell’XI Municipio di Roma Capitale. L’altro vantaggio sarebbe sul piano immobiliare, considerato come un Tribunale a Corviale porterebbe a una concreta riqualificazione del quartiere, un aumento della sicurezza e soprattutto darebbe un forte aumento del valore alle abitazioni di questa zona.