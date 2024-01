Vaccini anti Covid, altri open day nel Lazio: date e come prenotarsi

Il Covid continua a fare paura, tanto da proporre con cadenza regolare una serie di open day per sollecitare chi non lo abbia ancora fatto a sottoporsi a vaccino. Particolare sensibilità alla questione è dimostrata dalla Regione Lazio che promuove sul territorio regionale una due giorni di open day che si terranno il 20 e 21 gennaio prossimi.

La Regione Lazio promuove altri open day

L’aumento di contagi induce l’ente regionale a promuovere questa serie di iniziative che nel prossimo fine settimana si terranno in varie strutture sanitarie che aderiscono. Nel caso di specie c’è, però, una novità, chiunque sia interessato può accedere liberamente, senza alcuna prenotazione, anche se è rivolta solo a coloro che abbiano un’età superiore ai 18 anni.

Quali sono le strutture dove è possibile vaccinarsi

Sabato e domenica prossima, rispettivamente il 20 e il 21 gennaio, quindi, l’appuntamento è fissato in una serie di strutture sanitarie del territorio regionale che aderiscono all’iniziativa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di quali si trattano:

ASL Roma 1 – Centro vaccinale via Jacobini e Circonvallazione Nomentana 498 solo il 21 gennaio ore 8-13.30

ASL Roma 2 – Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri: 20 e 21 gennaio ore 8.30-17.30

ASL Roma 3 – Casa della salute Lungomare Toscanelli Ostia: 20 gennaio ore 8-14 e Centro vaccinale via Portuense 57: 21 gennaio ore 8-14

ASL Roma 4 – Casa della salute Ladispoli via Aurelia Km 41.5: 20 gennaio ore 9-18; Casa della comunità Fiano Romano via del Capocroce: 21 gennaio ore 9-18

ASL Roma 5 -Guidonia Distretto Sanitario via dei Castagni n. 20-22: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30 e Colleferro Distretto sanitario via degli Esplosivi n. 9: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Roma 6 – Polo Ospedaliero Genzano – E. De Santis Via Achille Grandi: 20 e 21 gennaio ore 8-14

ASL Frosinone – Centro Vaccinale Alatri Loc Chiappitto: 20 gennaio ore 8.30-13.30, Centro Vaccinale Sora, Via Piemonte: 20 gennaio ore 8.30-13.30, Centro Vaccinale Isola Liri, Via Selva: 20 gennaio ore 8.30-13.30, Centro Vaccinale Atina, Via Colle Melfa: 21 gennaio ore 8.30-13.30 e Centro Vaccinanle Cassino, via degli Eroi: 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Latina – Ospedale Goretti di Latina – Poliambulatori Piano -1: 20 e 21 gennaio ore 8.30-13.30

ASL Rieti – Distretto 1 – Rieti, centro vaccinale via delle ortensie 28: 21 gennaio ore ore 9-18 e Distretto 2 – Poggio Mirteto, via Finocchieto: 20 gennaio ore ore 9-18

ASL Viterbo -Prenotazione telefonica da mercoledì 27 dicembre, dalle ore 9 alle 14, fino a esaurimento delle disponibilità ai numeri: 0761/237020-21-22. – Cittadella della salute di Viterbo, via Enrico Fermi, 15 – 1 piano: 20 gennaio ore 9-14 e 21 gennaio in programmazione

AO San Giovanni Addolorata – Centro prelievi via San Giovanni in Laterano 155: 20 gennaio ore 15-20 e 21 gennaio ore 8-14

AOU S. Andrea – Via di Grottarossa 1035-1039 – Locali della Pre-ospedalizzazione, piano terra, adiacente al centro accoglienza: 20 e 21 gennaio ore 8-14

INMI L. Spallanzani – Via Portuense, 292 – presso la sala congressi: 20 e 21 gennaio ore 8.30-14.30

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO Via Fermo Ognibene, 23: 20 e 21 gennaio ore 8-20

Policlinico Umberto I – Edificio G. Eastman piano terra (locali CUPA): 20 e 21 gennaio ore 8-18

PTV- Policlinico Tor Vergata – Policlinico Tor Vergata, viale Oxford 81 medicina del lavoro, linea 2 verde, 2° piano: 21 gennaio ore 8-14

San Camillo Forlanini – Padiglione Piastra -I piano: 20 e 21 gennaio ore 8-20