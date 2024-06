Vandalizza le auto parcheggiate in strada a Roma: 36enne in arresto

Nuovo approfondito controllo dei Carabinieri a Roma. I militari hanno effettuato un’operazione di monitoraggio tra i quartieri dell’Alessandrino, la Casilina e la zona di Torre Maura: in tutte e tre le località romane, gli uomini dell’Arma hanno contrastato gli episodi legati a condotte illecite. Nell’operazione condotta dai Carabinieri, è stato fermato un uomo mentre vandalizzava diverse auto parcheggiate.

Le auto vandalizzate a Roma

L’episodio è avvenuto nella zona della Casilina, quando diversi residenti hanno sentito dei rumori molesti provenire fuori dalle finestre a casa: affacciandosi, hanno notato come un uomo stava vandalizzando numerose auto in sosta. A colpi di pugni e bastonate, il soggetto stava sfogando la propria rabbia contro le autovetture: atti vandalici che si sono tradotti nella distruzione di specchietti retrovisori, oltre al grave danneggiamento di parabrezza, lunotti e vetri delle automobili.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato un ragazzo straniero in stato di alterazione. Dopo aver assunto probabilmente droga e alcol, aveva perso la ragione e cominciato a far sfogare la propria violenza contro le automobili parcheggiate in strada. Il soggetto è stato bloccato senza non poche difficoltà, mentre era intento a procurare danni ad altre due autovetture sulla stessa arteria urbana. Durante le operazioni di riconoscimento, è emerso come l’uomo fosse un 36enne originario dell’Algerina. Gli agenti hanno chiesto il trasferimento presso un ospedale, per valutare quali droghe avesse assunto prima dell’azione vandalica.

Le altre operazioni dei Carabinieri

Nella zona dell’Alessandrino, un uomo è stato fermato per possesso di documenti falsi e intestati a un’altra persona. Probabilmente specializzato nella vendita di documenti irregolari, l’uomo è stato denunciato per possesso di documentazioni illecite e fabbricazione delle stesse. Al momento dell’identificazione, il soggetto è risultato essere un uomo di 30 anni e residente nel Comune di Roma.

Nella stessa zona, altre due persone sono state fermate perché trovate in possesso di droga. Nelle loro tasche, seppur in quantità modiche, si trovavano delle dosi di hashish e cocaina: entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Roma come assuntori di stupefacenti.