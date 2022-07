Vanno in vacanza con 1 milione di euro in contanti nascosti nel passeggino: fermati dalla Finanza

Non hanno saputo fornire spiegazioni ai Militari della Guardia di Finanza per l’enorme somma di denaro (in contanti) che portavano con loro in auto e per questo si sono beccati una denuncia. E’ questo quanto accaduto ad una coppia di Roma, all’apparenza una famiglia in vacanza, con neonato al seguito, fermata sull’Autostrada A2 all’altezza di Atena Lucana, in Provincia di Salerno.

Coppia di romani con 1 milione e 200 mila euro nell’auto

In effetti l’uomo, al momento del controllo, era apparso più che nervoso. Invitato ad aprire il bagagliaio la scoperta: la cifra di 1 milione e 200 mila euro suddivisa in banconote accuratamente riposte a contrasto tra passeggino e valige. La Guardia di Finanza ha quindi chiesto spiegazioni alla coppia, spiegazioni che però non sono arrivate.

Denaro sequestrato

Nemmeno il controllo incrociato con i redditi dichiarati dai due ha fornito un possibile “giustificativo” al possesso dell’enorme somma di denaro. Per questo i finanzieri, che stanno proseguendo gli accertamenti sul caso non escludendo alcuna ipotesi, hanno proceduto con una denuncia a carico della coppia oltre al sequestro preventivo del denaro.