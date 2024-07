Vasto incendio di sterpaglie sulla Pontina: strada chiusa e traffico in tilt

Vasto incendio di sterpaglie stamattina, sabato 13 luglio, intorno alle 11 sulla Pontina, all’altezza del campo rom di Castel Romano. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco con due autobotti e diversi moduli antincendio oltre al DOS (Direzione Operazioni di Spegnimento) per salvaguardare la vegetazione circostante.

Immediatamente la strada è stata chiusa al traffico per consentire le attività degli operatori. La viabilità è stata deviata dallo svincolo per Trigoria con notevoli disagi per gli automobilisti che hanno dovuto cercare strade alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

Le attività di spegnimento sono ancora in corso, anche per stabilire quale sia stata l’origine del rogo, al momento non sembra ci siano persone o mezzi coinvolti.