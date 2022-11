Venerdì nero a Roma, incidente sul Raccordo: traffico paralizzato

Roma. Non c’è pace per gli automobilisti in transito lungo il Grande Raccordo Anulare. Infatti, a causa di un incidente il traffico è letteralmente bloccato. Il sinistro si è verificato all’altezza via di mezzocammino, in carreggiata esterna. Forti le ripercussioni alla viabilità. Si segnala la formazione di lunghe code nel tratto di strada interessato e di conseguenza la presenza di forti rallentamenti.

Notizia in aggiornamento