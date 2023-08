Vespa Orientalis a Roma, ancora un nido in appartamento. L’esperto: ‘Colpa dei rifiuti’

Numerosi gli avvistamenti delle vespe orientalis effettuati nel corso di queste settimane a Roma. I quartieri maggiormente interessati dal “fenomeno” sono quelli di Monteverde – che può essere considerato un vero e proprio “epicentro” – arrivando per Piramide e l’Aurelio. La presenza degli insetti crea non poca apprensione nei cittadini che, tuttavia, grazie al prezioso lavoro di divulgazione sul tema, sono diventati ormai abili ed esperti nel riconoscerli.

Le segnalazioni e i nidi di vespe orientalis a Roma

I nidi, spesso e volentieri, si trovano all’interno delle intercapedini, con grande sorpresa e sgomento dei proprietari che sono poi costretti a ricorrere all’aiuto di un esperto per mettere la zona e le vespe stesse in sicurezza. Rinvenuti dei nidi di vespe orientalis molto grandi nel mese di agosto ma il clou dovrebbe registrarsi a settembre. Inoltre, come ci ha spiegato l’esperto, gli animali nidificano con preferenza ai piani alti delle abitazioni – quarti e quinti – all’interno dell’avvolgibile dove si attorciglia la serranda. Ora, come detto, nel corso delle ultime settimane sono stati tante le segnalazioni pervenute, l’ultima delle quali domenica in un appartamento del quartiere Aurelio.

L’emergenza domenica all’Aurelio

Una vera e propria emergenza verificatasi pochi giorni fa all’Aurelio, quando il proprietario dell’abitazione, un papà, aveva notato gli insetti nella stanza della propria bambina. Preoccupato per la figlia, ha subito pensato di rivolgersi all’aiuto di un professionista. La situazione è apparsa subito delicata ed urgente in quanto la bambina è molto sensibile ed un puntura da parte degli insetti l’avrebbe messa in pericolo. In questo caso, le vespe, a differenza di quanto comunemente accade, sono entrate nell’intercapedine dalla finestra e hanno nidificato proprio lì, non permettendo di arieggiare la stanza e dando luogo a non pochi timori per la piccola. Un luogo insolito quello scelto dagli insetti che “hanno imparato a nascondersi meglio”, ci ha spiegato telefonicamente l’esperto Andrea Lunerti, il quale viene spesso chiamato per la messa in sicurezza degli edifici e degli insetti presenti al loro interno.

I rifiuti in strada

Rispetto alla presenza delle vespe orientalis in città, un ruolo importante è svolto anche dalla presenza di rifiuti in strada, che offrono loro terreno fertile. “Le orientalis l’hanno scorso hanno scoperto questa città, la Capitale, che è ricca, purtroppo, di sostanze organiche alla luce del giorno. Andando da una parte all’altra di Roma per far fronte a queste emergenze non faccio altro che vedere cassonetti ricolmi, aperti, dove ci sono ogni sorta di sostanze organiche”, afferma poi l’esperto, restituendoci una chiara immagine della situazione con la quale si trova a dover fare i conti in modo quasi quotidiano.