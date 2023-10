Vespa Orientalis, nuovo maxi nido scoperto a Roma: paura in casa in zona San Paolo

Vespa Orientalis, Andrea Lunerti alle prese con nuovi avvistamenti. Come procedere con la messa in sicurezza degli appartamenti.

Vespa Orientalis, la situazione migliora. Si riesce a gestire l’avvento dell’animale grazie alla presenza degli esperti che hanno indicato – specialmente a Roma – come comportarsi di fronte a un ritrovamento. Si annidano ovunque, soprattutto nelle superfici leggermente trascurate nella gestione degli appartamenti. Controsoffitti e non solo: l’esperto Andrea Lunerti ha reso noto che, di fronte a un quantitativo notevole di esemplari, l’unica cosa da fare è chiamare una ditta che possa operare con tutti gli strumenti del caso.

Vespa Orientalis, 700 esemplari a San Paolo: parla l’esperto

Tentare di operare in autonomia è un rischio per la propria incolumità e quella degli altri. La Vespa Orientalis, infatti, reagisce e rischia di attaccare per ridurre tutto ciò che trova davanti a bersaglio. Più di qualcuno ha rischiato la vita a causa delle punture. Di recente c’è stato anche un tentativo di bonifica a San Paolo. Tutto riuscito al meglio grazie alla cooperazione di Lunerti e colleghi: si tratta di più di 700 esemplari. Una situazione vista davvero poche volte.

Attualmente non solo la Capitale sembra essere presa di mira. Anche Napoli e Milano. Infatti le segnalazioni aumentano per semplici consulenze, oppure veri e propri interventi. Un appunto necessario per sottolineare che gli ambienti domestici restano un nuovo terreno di approfondimento per questi animali sempre più mutevoli e in grado di sorprendere. La Vespa Orientalis va tutelata, ma anche gestita opportunamente. Ecco perchè gli esperti devono metterci il loro tocco, affinché niente sia lasciato al caso. Neppure le reazioni. Quando la natura chiama, i professionisti devono intervenire.