Viabilità a Roma, chiuso Ponte Marconi per lavori di manutenzione

La viabilità di Roma, e in particolare dei quadranti Ovest e Sud, verrà stravolta a partire da questa sera. Nelle prossime ore, come annunciato da Roma Capitale, cominceranno i lavori di potenziamento di Ponte Marconi. Il tratto oltre a collegare tutta l’omonima via da cui prende il nome, è un tratto stradale fondamentale per gli snodi verso San Paolo, l’Ostiense, Porta Portese, il Trullo, la Magliana, Monteverde e i collegamenti con la via del Mare, il Grande Raccordo Anulare e la Cristoforo Colombo.

Stravolta la viabilità di Roma Sud: chiude il Ponte Marconi

Inizieranno questa sera (6 luglio) i lavori di manutenzione di Ponte Marconi, da concludersi prima della chiusura del Ponte dell’Industria che, dal 24 luglio, sarà al centro di una importante opera di consolidamento e restauro.

Ponte Marconi, costantemente monitorato sotto l’aspetto strutturale (come precisato dall’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini durante l’incontro pubblico nell’XI Municipio sul Ponte dell’Industria), sarà transitabile a numero di corsie transitabili ridotto, dalle 21 alle 6 del giorno successivo per l’intera durata dei lavori.

I fondi destinati per il rifacimento del tratto stradale

L’intervento, coordinato dal dipartimento Csimu, prevede il rifacimento dell’asfalto e la sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati. Il costo è di 450mila euro coperto interamente da fondi di bilancio comunale.

Le parole dell’assessora Segnalini

A commentare l’inizio dei lavori, è l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. La rappresentante della Giunta Gualtieri, in tal senso, spiega in una nota pubblica: “Questo intervento è fondamentale in vista dei lavori che interesseranno Ponte dell’Industria, il primo dei grandi cantieri del Giubileo che partirà il prossimo 24 luglio. I lavori saranno eseguiti, come di consueto, in orario notturno, per evitare il più possibile disagi ai cittadini. Al primo posto è sempre la sicurezza della nostra rete stradale, di cui i ponti rappresentano le opere d’arte più importanti, commenta l’assessore”.