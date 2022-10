Villa Gordiani, accerchiata dalla baby gang e rapinata: “Mi hanno strappato la collana d’oro dal collo”

Rapina lampo nel quartiere Villa Gordiani a Roma dove una passante è stata accerchiata da un gruppetto di tre persone che le ha strappato via la catenina che portava al collo. Ma i malviventi, tra cui due minorenni, non hanno avuto tempo di ‘godersi il bottino’: i Carabinieri infatti li hanno subito rintracciati e tratti in arresto.

54enne rapinata a Villa Gordiani

In particolare i tre hanno accerchiato una donna di 54 anni per poi strapparle la collana d’oro dal collo. Gli indagati sono strati tuttavia rintracciati poco dopo come detto: alla vista dei militari i componenti di questa sorta di baby gang hanno tentato anche, invano, di disfarsi della refurtiva la quale è stata tuttavia prontamente recuperata dai Carabinieri intervenuti. La catenina è stata così riconsegnata alla vittima che ha riportato varie abrasioni sul collo.

Arrestati tre serbi

Le tre persone, di cui 2 minorenni, tutti di origini serbe, sono ora gravemente indiziate del reato di furto con strappo in concorso. Gli arresti sono stati tutti convalidati. I procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari per cui tutti gli indagati devono considerarsi innocenti sino alla condanna definitiva.