Vincenzo D’Amico, ex calciatore della Lazio, ha il cancro: l’annuncio su Facebook

Una notizia drammatica, di quelle che ti toccano nel profondo e che l’ex calciatore della Lazio Vincenzo D’Amico ha deciso di rendere nota mediante delle eloquenti e sentite parole su Facebook. Poche ma esaustive righe quelle usate dell’atleta per comunicare di avere il cancro. A seguito dell’annuncio, la sua bacheca è stata letteralmente inondata di messaggi volti a fargli sentire effetto, vicinanza e solidarietà.

L’annuncio su Facebook della malattia che ha colpito l’ex calciatore Vincenzo D’Amico

“Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando!” Queste le parole utilizzate dall’ex calciatore della Lazio per rendere noto ai propri tifosi ed amici virtuali la malattia che lo ha colpito. Un annuncio, il suo, che arriva direttamente dalla pagina Facebook, la quale seguito della comunicazione è stata invasa di messaggi di affetto e di incoraggiamento. Tra i calciatori più amati della storia del club biancoceleste, D’Amico ne ha indossato la maglia in modo quasi ininterrotto dal 1971 al 1986, eccezion fatta per una breve parentesi con il Torino. Tuttavia, appena un anno dopo l’atleta tornò nel club, salvando la squadra dall’arrivo in serie C. Numeri alla mano l’ex calciatore può vantare la bellezza di 49 gol e di 336 presenze mentre, in anni più recenti, è diventato commentatore Rai.

Le dichiarazioni della scrittrice Michela Murgia

Nel corso di queste ore anche la scrittrice Michela Murgia, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di essere affetta da un tumore. Si tratta di un carcinoma renale al quarto stadio, rispetto al quale la stessa Murgia ha riferito che: “Dal quarto stadio non si torna indietro”, dicendo inoltre di “non aver paura della morte bensì di non essere presente a se stessa”. Rispetto invece alla cure che sta effettuando ecco cosa ha detto: “Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti.”