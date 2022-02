Violenta lite a Roma: ferisce il socio e lo colpisce con delle forbici, arrestato

Prima la lite partita probabilmente per motivi legati alle modalità di gestione del negozio che avevano in comune, un fioraio in zona Portuense, poi la discussione sempre più accesa e la vera aggressione fisica. Fino a quando uno di loro, il più giovane, è stato colpito e ferito al collo con un paio di forbici dal ‘rivale’. Una violenza alla quale i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno messo la parola fine: i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, l’uomo, un cittadino egiziano di 39 anni, che ha ferito un connazionale, di 37 anni.

Portuense: violenta aggressione, uomo ferito con delle forbici

E’ stato un passante a notare la scena e ad allertare i Carabinieri, che in quel momento stavano transitando lungo la strada. I militari sono intervenuti e nell’attività, in zona Portuense, hanno sorpreso i due uomini che si stavano ancora azzuffando: una volta divisi, è stato chiamato il personale sanitario del 118 perché il 37enne aveva una vistosa ferita al collo. Fortunatamente non è in pericolo di vita e la vittima è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.

L’arresto

In ospedale anche l’altro connazionale, che è stato medicato per le ferite riportate durante la colluttazione. Dopo l’udienza, l’arrestato è stato convalidato e l’uomo messo in libertà, in attesa di giudizio. Le indagini, è bene specificare, sono ancora nelle fasi preliminari.