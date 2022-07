Prova a rubare il monopattino ma…scoppia una violenta lite: nei guai 2 persone

Roma. Ha provato a rubare un monopattino che si trovava all’interno di un’auto. Le sue gesta però non sono passate inosservate e le vittime del furto — che poi non è andato a segno — si sono rese protagoniste di una violenta rissa.

Leggi anche: Roma, rissa tra 13enni a scuola: il bambino russo fa pestare l’avversario dal suo bodyguard

Cerca di rubare il monopattino e scoppia la rissa: la dinamica

I fatti sono avvenuti questa notte intorno all‘una in viale della Primavera. Qui un ragazzo marocchino di 26 anni ha provato a rubare il monopattino di una coppia che si trovava all’ interno della loro auto posteggiata in piazzale delle Gardenie dopo averne infranto il finestrino. La coppia ha notato quanto stava accadendo e di lì a poco tra i tre è scoppiata una violenta lite.

Le denunce

Attimi di tensione tra i tre che sono poi venuti alle mani. Una scena cha ha destato una comprensibile preoccupazione in un passante che, allarmato dall’accaduto, ha poi allertato il 112. Giunti sul posto i carabinieri li hanno bloccati e denunciato a piede libero il 26enne per rapina impropria in quanto aveva con sé un coltello a serramanico. Denunciata anche la donna per arma da taglio in quanto anche lei aveva con sé un coltello da cucina.