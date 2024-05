Violentata in gita scolastica su una nave da crociera: l’incubo di una studentessa romana

Una gita scolastica su una nave da crociera si trasforma in un incubo per una 19enne romana, vittima di stupro. La giovane studentessa aveva sicuramente affrontato quell’esperienza con entusiasmo e gioia, non capita tutti i giorni di fare una crociera. Ma la felicità è terminata quando è rimasta vittima di una violenza sessuale.

L’incontro con studenti francesi

Partiti per Civitavecchia gli studenti hanno raggiunto Marsiglia, dove sono stati imbarcati altri passeggeri, tra questi i tre giovani francesi che verranno ritenuti gli autori dello stupro. Come spesso succede tra ragazzi, le comitive si mescolano, fanno amicizia, senza distinzioni di nazionalità. E uno dei tre francesi e la 19enne hanno dimostrato una reciproca simpatia, tanto che lui la invita in cabina con una scusa.

Nella cabina del ragazzo si consuma la violenza sessuale

È qui che si consuma l’aggressione sessuale. La ragazza romana viene violentata dai tre ragazzi, ai quali si unirebbe anche un quarto, un minore il cui coinvolgimento è ancora al vaglio degli inquirenti. La 19enne riesce a scappare e corre dal comandante della nave al quale denuncia l’accaduto. Interviene la Polizia e la nave viene fatta fermare nel porto di Genova. La ragazza viene portata in ospedale, dove i sanitari accertato che è stata effettivamente vittima di violenza.

Il racconto della vittima e i video incastrano i giovani

C’è voluto poco, gli investigatori sono presto risaliti agli autori dello stupro. Il racconto della vittima insieme ai video di sorveglianza incastrano i tre ragazzi e il minorenne. I primi tre vengono arrestati per violenza sessuale aggravata, mentre è ancora al vaglio degli inquirenti la posizione del minorenne.