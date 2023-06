Violento scontro tra due auto nella notte: un morto e 4 feriti

Ancora sangue sulle strade di Roma e provincia. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto tra i comuni di Palestrina e Gallicano nel Lazio. A scontrarsi due vetture. Un urto molto violento, nel quale sono rimaste ferite quattro persone ed una ha purtroppo perso la vita. Si tratta di un romano di 45 anni che è morto sul colpo. Vani i soccorsi, giunti sul posto sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente mortale in via Prenestina Nuova

L’incidente mortale è avvenuto nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno. Siamo in via Prenestina Nuova, nel tratto di competenza del comune di Gallicano nel Lazio, quando un’autovettura Citroen Xsara, condotta da un 45enne romano, si è scontrata frontalmente con un’autovettura Mercedes classe A, quest’ultima condotta da un 21enne romano. Il ragazzo non era solo, con lui nell’auto c’erano altri tre giovani romani di 20, 22 e 25 anni. Un impatto violento, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Le vittime e i rilievi

Fatto scattare l’allarme, sono giunti sul posto i soccorsi ed i quattro giovani sono stati trasportati in vari ospedali della Capitale e di Frascati e fortunatamente non sono in pericolo di vita. Invece, i Carabinieri della locale Stazione e quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno eseguito i rilievi sul posto e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. I veicoli sono stati sequestrati.

Morto 45enne

A perdere la vita nel sinistro Fabio De Chiara, un 45enne romano, la cui salma è stata portata presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Roma Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.