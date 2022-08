Violento temporale su Roma Nord: allagamenti e alberi caduti (VIDEO)

Un temporale di breve durata ma di forte intensità, accompagnato da vento fortissimo, ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri l’area a Nord-Est di Roma.

10 minuti di pioggia a carattere di rovescio sono bastati ad allagare molte strade del III Municipio.

Alberi caduti e rami spezzati, svariati interventi da Porta di Roma alla Bufalotta

Il rovescio pomeridiano è stato accompagnato da forti raffiche di vento (Downburst) che hanno devastato le alberature di molti quartieri nel popoloso quadrante.

Alla Bufalotta 3 rami hanno colpito 2 auto in sosta danneggiandole e parte della carreggiata è rimasta occupata da altri rami crollati. Poco più avanti un allagamento ha creato disagi alla circolazione appena dopo il rovescio.

“Le strade erano ricoperte di schiuma bianca ovunque e rifiuti, sembrava un fiume in piena”, tuonano i residenti.

Tra Porta Di Roma e Colle Salario i disagi maggiori

In entrambi i quartieri si sono registrati i disagi maggiori in quanto sotto la parte più forte del temporale. In via Pupella Maggio un albero caduto ha ostruito la carreggiata come in via Carmelo Bene.

In via Monte Grimano un albero di grossa portata si è letteralmente sradicato da terra e si è accasciato sul marciapiede chiudendo l’accesso ad un condominio. Sul Viadotto dei Presidenti che collega Bufallota a Colle Salario numerosi rami caduti e carreggiata ostruita da migliaia di aghi di pino. In via Fiastra due alberi caduti hanno, di fatto interrotto il transito sulla carreggiata.

Interventi fino alla notte

La protezione civile con il posto di comando avanzato PCA e la squadra della avs cosmos assieme alla polizia roma capitale hanno gestito tutti gli interventi assieme al servizio giardini.

In via Carmelo Bene è stato necessario chiudere un tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso.

La furia del vento

I residenti sono rimasti sconvolti dalla furia del vento, che ha trascinato con sé qualsiasi cosa. “Sembrava una tromba d’aria, volava di tutto. È stato un attimo”, “Non ho mai vissuto nulla di simile, il vento era una cosa impressionante”, dichiara un residente della zona di Porta Di Roma. Un pomeriggio da dimenticare quindi per il quadrante Nord Est della capitale.