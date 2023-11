Violenza domestica a Roma, famoso commercialista picchiava la moglie davanti le figlie

Roma – Un rinomato commercialista, titolare di uno studio inserito nella prestigiosa classifica mondiale Top 100 di Forbes, è attualmente a processo presso la quinta sezione collegiale di Roma per accuse di violenza domestica e psicologica perpetrata nei confronti della sua ex moglie tra il 2019 e il 2020. Gli atti di violenza, avvenuti davanti alle figlie minorenni di 10 e 14 anni, sono stati descritti come particolarmente scioccanti.

Violenza domestica a Roma, scandalo su un noto commercialista della Città Eterna

Testimonianze emerse in aula rivelano episodi inquietanti, tra cui uno avvenuto il 12 maggio 2020, in cui l’uomo avrebbe aggredito la moglie in cucina, frantumando un’insalatiera di vetro che ha causato tagli profondi alle braccia della vittima. La situazione è diventata ancor più grave quando, secondo la testimonianza della figlia più piccola ripresa da Il Messaggero, l’uomo avrebbe impugnato un coltello minacciando la madre: “Adesso ti scotenno come un maiale”, prima di urlare minacce spaventose.

La testimonianza delle figlie sugli episodi di violenza domestica verso la madre

Le bambine, addestrate dalla madre a reagire in situazioni di pericolo, hanno chiamato i carabinieri quella sera, fornendo dettagli scioccanti degli eventi. La piccola di 10 anni ha dichiarato di aver visto il padre puntare il coltello alla gola della madre e minacciare che avrebbero subito la stessa sorte. In aula, l’imputato si è difeso negando le accuse, sostenendo che le dichiarazioni della sua ex moglie e delle figlie sono influenzate dalla madre stessa. Ha affermato di non ricordare gli episodi di violenza e ha attribuito la causa delle frequenti liti con l’ex moglie a gelosie infondate.

Le violenze avvenute in vacanza a discapito della signora

Il processo ha portato alla luce anche altri episodi di violenza, come quello durante una vacanza a Vico Equense, in cui l’imputato avrebbe costretto la fuga in auto della donna e delle figlie a causa di litigi e urla eccessivi. Il pm ha respinto le giustificazioni dell’imputato, sottolineando che i “dibattiti accesi” non possono giustificare lesioni così gravi. Il processo continua a indagare sugli atti di violenza e sulle testimonianze delle vittime, gettando luce su una triste vicenda che coinvolge una figura di spicco nel mondo commerciale.

La moglie minacciata di morte dal marito

La difesa del noto commercialista di Roma

