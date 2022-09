Violenza sessuale a Roma: 26enne aggredita in strada

Mancava poco alla fine del suo turno di lavoro, gli ultimi ‘sforzi’ e poi sarebbe tornata a casa. Una domenica sera come tante, se non fosse che intorno all’una di notte, mentre era fuori dal locale per una pausa, è stata avvicinata da un uomo, afferrata da dietro. E aggredita.

L’aggressione a sfondo sessuale in via Palestro

L’uomo ha avvicinato la ragazza, un’italiana di 26 anni, che si trovava in via Palestro. Poi l’ha afferrata da dietro e ha iniziato a palpeggiarla, a toccarle il sedere, a infastidirla. Lei ha cercato di divincolarsi, di chiedere aiuto e di fuggire da quella presa. Ma lui non mollava: era lì, che continuava a palpeggiarla.

La tentata fuga e l’arresto

Le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione di alcune persone, che sono intervenute e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono così arrivati gli agenti di Polizia, che hanno ricostruito i fatti e arrestato l’uomo, un cittadino somalo di 34 anni. Proprio lui che aveva tentato, poco prima, di fuggire, di dileguarsi a piedi. Una fuga breve e un tentativo vano perché il 34enne è stato raggiunto dalla Polizia, identificato e arrestato: ora dovrà rispondere di violenza sessuale.