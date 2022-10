‘Vorrei andare al mare’, e scompare. L’appello: ‘Aiutateci, Luigi è malato’ 

Sono ore difficili per i familiari di Luigi, un uomo scomparso ormai da quasi una settimana da Roma. Voleva andare al mare, così ha detto all’anziana mamma. Poi, però, ha fatto perdere le proprie tracce e sui social, come accade spesso in questi casi, la macchina della solidarietà si è subito messa in moto: la sorella ha pubblicato un appello, che in breve tempo è stato condiviso e commentato da decine e decine di residenti. Tutti uniti per cercare Luigi. E riportarlo a casa.

Come era vestito Luigi quando è scomparso

Luigi vive a Roma con la madre, in zona Torrevecchia, in via Pietro Maffi. Ed è proprio da qui che è scomparso, dicendo di voler andare a mare. È uscito di casa, ha chiuso la porta dietro di sé e non ha fatto più rientro. L’uomo, come spiega la sorella, ha dei problemi di salute e deve assolutamente assumere dei farmaci. Negli ultimi giorni, indossava delle collane e quando è scomparso aveva una felpa verde, pantaloni di jeans strappati alle ginocchia.

Come aiutare

“Luigi soffre di problemi psichici, assume farmaci. Aiutateci” – scrive disperata sui social. Chiunque abbia informazioni o abbia visto l’uomo può contattare il 3391770694. Nei post pubblicati in rete, qualcuno ha detto di averlo incontrato, davanti alla banca Intesa, ma non sapeva delle ricerche. Ora, quindi, la speranza è quella di rivederlo. E riportarlo a casa, nelle braccia della sorella e della mamma.