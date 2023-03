We Are Puppets a Roma, arriva il museo dedicato ai pupazzi interattivi e giganti: ecco quando, dove e biglietti

Sono pupazzi giganti interattivi e colorati. We are puppets è il primo museo di pupazzi giganti interattivi che sbarcherà a Roma, capace di fondere insieme tecnologia all’avanguardia e peluche. Ancora non è dato sapere quando arriveranno nella Capitale, mentre è già stata resa nota la location: il museo verrà allestito in viale Angelico al civico numero 52, nel quartiere Prati.

Una mostra di pupazzi interattivi giganti

Si tratta, tra gli altri, di orsi giganti e estremamente colorati con i quali i visitatori potranno interagire, parlare, giocare e anche abbracciarli. Una mostra tutta nuova che sta creando grande curiosità e non solo tra i bambini. Purtroppo, al momento, si conosce solo la sede nella quale la rassegna verrà allestita, non si hanno ancora date ufficiali.

Le foto sui social rendono contribuiscono a creare curiosità

Al momento si sa solo che sono pelosi e colorati e che amano stare in compagnia delle persone ed ora è possibile godersi una fantastica anteprima di quello che sarà lo spettacolo per tutti coloro che decideranno di andare a visitare il museo, attraverso una serie di fotografie pubblicizzate sui social che rende ancora più invitante l’idea di prendere parte all’esposizione: ‘Sono pelosi, colorati, e amano la compagnia degli esseri umani. Stanno per invadere la tua città! Presto a Roma potrai abbracciarli, giocare e perché no? Fare due chiacchiere. We are Puppets. Una divertentissima unione tra tecnologia all’avanguardia e il mondo dei peluche’.

C’è grande attesa per l’inaugurazione della mostra

La presentazione è indubbiamente invitante. Un piccolo prologo a quello che sarà lo spettacolo con cui si troveranno ad avere a che fare tutti coloro che, non appena verrà resa nota la data di inaugurazione della mostra, si catapulteranno ad avere a che fare con ‘We are puppets’, per prendere parte a uno spettacolo che si annuncia affascinante.