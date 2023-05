Ztl a Roma, quali sono le auto da cambiare? La mappa della fascia verde

Roma. Uno dei temi senz’altro più sentiti e dibattuti nel corso degli ultimi giorni, è il provvedimento sulla nuova Ztl Fascia Verde. Uno dei maggiori timori a riguardo è che per ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli molti cittadini, se non verranno apportate modifiche al provvedimento, si vedranno costretti a rottamare la propria auto per comperarne una nuova che rispetti le regole. Ma non tutti hanno la possibilità di acquistare un nuovo mezzo, vediamo quali sono i quartieri che sarebbero maggiormente interessati dai cambiamenti.

Roma, nuova Ztl Fascia Verde: si guarda al modello Milano con ingressi e chilometri limitati

Ztl Fascia Verde a Roma, le differenze tra il centro e la periferia

Stando alle rilevazioni sul parco auto capitolino che circolano in Campidoglio, i maggiori possessori di vetture a benzina Euro 0-2 e diesel Euro 0-4 sono i residenti dei quartieri centrali della città. Mentre più ci si allontana dal centro, più la percentuale dei mezzi vecchi e che dunque, con l’avvio delle nuove regole non potranno circolare scende, attestandosi intorno al 7 per cento del totale. Ora, nella Capitale sono presenti 1.7 milioni di veicoli, somma alla quale vanno poi aggiunti altri 600mila mezzi guidati da chi ogni giorno arriva a Roma per lavoro. A novembre con l’avvio della nuova Ztl Fascia Verde, si prevede lo stop a 156mila veicoli diesel Euro 4, ai quali un anno dopo faranno seguito altri 73.418 mezzi a benzina Euro 3 e 138mila diesel Euro 5. Ora, nelle aree centrali della città le modifiche interesserebbero un mezzo su due mentre nelle zone periferiche i veicoli da rottamare diventerebbero uno su quattro.

La mappa

Mappa alla mano, i quartieri che primeggiano per mezzi inquinanti sono quelli centrali di Parione e Regola e non vanno meglio le cose a Prati-Vittorio o a Trastevere, dove – rispettivamente – le vecchie autovetture si attestano al 30 e al 35 per cento. Sui medesimi livelli anche le zone Testaccio, Gianicolo e San Pietro. Come anticipato, più ci si allontana dal centro più la percentuale delle auto da rottamare scende: all’Esquilino si attesta al 25%, 28%,invece ai Colli Portuensi. A Nord la percentuale si attesta al 30 per cento. Ancora, a Prati Fiscali il 26% degli abitanti dovrebbe effettuare la riconversione, il 24% al Prenestino. Valori in linea e lontani a quelli del Centro anche nella zona Sud della Capitale. I valori migliori si attestano invece verso la Colombo e la Balduina.