ZTL Fascia Verde Roma, Lega chiede lo stop di norme anti-romani a Gualtieri

Continua il dibattito sulla ZTL Fascia Verde di Roma: la Lega, attraverso Fabrizio Santori, ribadisce l’opposizione all’iniziativa

Fabrizio Santori, capogruppo della Lega al Comune di Roma, ha duramente criticato il nuovo provvedimento che prevede l’estensione della Ztl Fascia Verde a partire dal 1° novembre. In una nota stampa, il consigliere comunale ha definito la misura come “folle” ed “eco-chic”, sottolineando il suo impatto devastante su un gran numero di cittadini romani. Secondo le stime citate dall’eletto leghista, saranno coinvolte almeno 500.000 autovetture, 100.000 veicoli commerciali e 87.000 motoveicoli, con un numero imprecisato di ciclomotori che dovranno essere sostituiti per poter continuare a circolare all’interno della città.

La Lega si oppone all’istituzione della ZTL Fascia Verde a Roma

“La Lega si oppone con determinazione all’ennesimo tentativo di istituire la fascia verde più grande d’Europa”, ha affermato Santori. “Diciamo basta all’elogio di un’ideologia che ignora i dati reali sull’inquinamento e penalizza i romani – spiega il consigliere -, soprattutto i meno abbienti”. Il capogruppo in Campidoglio ha denunciato inoltre la presenza di quasi 100 telecamere pronte a infliggere multe giornaliere a migliaia di cittadini, definendo il provvedimento “ottuso” e ideologicamente orientato a scapito delle necessità reali della Capitale.

I dati sull’inquinamento nella Città Eterna

Secondo Fabrizio Santori, il traffico veicolare a Roma contribuisce in misura sempre minore all’inquinamento, mentre la sinistra continua a promuovere una politica che, a suo dire, “umilia” i cittadini, in particolare quelli con minori disponibilità economiche. Il consigliere ha anche evidenziato la crisi dei trasporti pubblici, definendoli “scandalosi” e inadeguati alle esigenze della popolazione.

Nel corso della dichiarazione, il consigliere comunale ha ribadito la richiesta della Lega per una convocazione urgente della Commissione capitolina mobilità, accusando il sindaco Gualtieri e la sua giunta di evitare il confronto con i cittadini e di portare avanti un provvedimento che, a suo avviso, “distrugge l’intero assetto socioeconomico e culturale del territorio”.

Santori ha inoltre espresso il pieno sostegno della Lega alle iniziative popolari e al referendum richiesto da associazioni e comitati cittadini contro la Ztl Fascia Verde, chiedendo al sindaco di fare un passo indietro. “Gualtieri sospenda il provvedimento – spiega il Capogruppo della Lega -, che impone divieti persino ai motori euro 4, e cancelli questo oltraggio a Roma e al diritto alla mobilità di tutti i romani”.