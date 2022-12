Bagno di Santo Stefano: in 180 sfidano il freddo e si tuffano in mare a Terracina (FOTO e VIDEO)

Terracina. Ha preso il via questa mattina l’ottava edizione de Il Bagno di Santo Stefano. Dopo il successo delle prime sette edizioni, anche stavolta la macchina della solidarietà non ha tardato ad accendere i propri motori. L’iniziativa ha una finalità benefica, i ricavati vengono infatti devoluti alla mensa della Caritas di Terracina. Presente all’evento anche il referente del refettorio, Don Fabrizio Cavone, parroco della Chiesa di San Domenico Savio.

Come anticipato l’iniziativa ha una finalità benefica. Infatti, anche quest’anno grazie allo sponsor rappresentato dal gruppo Orizzonte per ogni persona che farà il bagno l’azienda donerà alla mensa un buono acquisto dal valore di 5 euro. L’appuntamento si è tenuto questa mattina alla rotonda di Piazzale Lido, ora Aldo Moro, alle ore 11.30. Qui è stata firmata la liberatoria e preso il cappellino di Babbo Natale. Come fanno sapere gli organizzatori dell’evento, ‘se già si è in possesso di un cappellino preso durante le passate edizioni, è possibile portare quello’. Dopodiché, intorno alle 12, era tutto pronto per tuffarsi in acqua.

La pandemia

La solidarietà che sta dietro questo evento non si è fermata nemmeno durante la pandemia. Infatti, per due anni — a causa del Covid — l’evento è strato limitato e caratterizzato da tutta una serie di norme per limitare il diffondersi dei contagi ma non è mai stata saltata un’edizione. Piuttosto, quest’ultima, è stata resa a numero chiuso ma l’appuntamento è rimasto fisso, offrendo la possibilità a tutti coloro che lo desiderassero di poter dare una mano.

Il bilancio della giornata

Anche durante quest’ottava edizione che si è celebrata nella mattinata di oggi, l’udienza di pubblico è stata ampia: secondo le stime si calcola, infatti, che fossero presenti tra le 180 e le 200 persone; per un totale di mille euro raccolti e da donare alla mensa della Caritas.