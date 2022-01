Boom di casi in provincia di Latina, quasi 1.600: il bollettino Comune per Comune

Continua e non si ferma (purtroppo) l’impennata di casi in provincia di Latina. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 1599 nuovi positivi e 5 decessi, 53 le guarigioni, mentre sono 9 i pazienti che hanno necessitato del ricovero in ospedale.

Coronavirus in provincia di Latina: il bollettino Comune per Comune

I 1599 nuovi casi sono così divisi Comune per Comune: 129 ad Aprilia, 4 a Bassano, 4 a Campodimele, 17 a Castelforte, 43 a Cisterna di Latina, 20 a Cori, 126 a Fondi, 101 a Formia, 36 a Gaeta, 31 a Itri, 483 a Latina, 16 a Lenola, 9 a Maenza, 61 a Minturno, 13 a Monte San Biagio, 12 a Norma, 44 a Pontinia, 13 a Ponza, 27 a Priverno, 4 a Prossedi, 19 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima, 1 a Roccasecca dei Volsci, 54 a Sabaudia, 15 a San Felice Circeo, 18 a Santi Cosma e Damiano, 34 a Sermoneta, 84 a Sezze, 10 a Sonnino, 6 a Sperlonga, 10 a Spigno Saturnia, 152 a Terracina.

Cinque, invece, i pazienti deceduti: uno residente ad Aprilia, uno a Cisterna di Latina, 3 a Latina.