E’ stato sequestrato a Terracina un asilo “abusivo” da parte degli agenti del locale Commissariato. Denunciata la titolare: era senza licenza e privo dei requisiti di sicurezza. L’ordinanza di convalida del provvedimento, emessa dal Tribunale di Latina Ufficio G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, è stata notificata oggi, giovedì 19 gennaio 2023. La scuola, con i locali adibiti ad asilo e scuola per l’infanzia risultato privo di autorizzazioni, è situata in pieno centro a Terracina.

Asilo abusivo sequestrato a Terracina

L’istituto materno, che risultava come detto non autorizzato e privo di ogni prescritto requisito di sicurezza, era finita oggetto di specifici accertamenti e di investigazioni dopo il grave incidente avvenuto nella tarda mattinata del 12 gennaio scorso, in cui era rimasta coinvolta una bambina di 2 anni trasportata poi d’urgenza in Ospedale. Nell’immediatezza dei fatti era stato effettuato un primo accesso presso la struttura ed era stata identificata la titolare dell’attività abusiva, una 50enne terracinese. All’interno dei locali era stata rilevata la presenza di numerosi bambini dai 2 ai 5 anni.

Scuola non a norma e pericolosa a Terracina

Gli Agenti di polizia, effettuato il sopralluogo, avevano constato una situazione di pericolo, poiché l’immobile era privo dei parametri minimi previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene, essendo stata rilevata, tra l’altro, la presenza di diversi ostacoli per i piccoli frequentatori, tra cui una scala a chiocciola priva di cancelletto e l’ambiente era carente di areazione. Non solo. Accertata anche e soprattutto l’assenza di autorizzazioni comunali, degli estintori, delle porte anti-panico, delle uscite di sicurezza ed era stata giudicata insufficiente anche sotto il profilo igienico sanitario dal personale specializzato della ASL di Latina – Dipartimento di Prevenzione e da personale della Polizia scientifica, fatto intervenire per la circostanza.

Il sequestro dell’asilo e la denuncia della titolare

A quel punto, alla luce di quanto riscontrato, il personale del Commissariato di Terracina, informata l’A.G., aveva provveduto al sequestro preventivo in via d’urgenza della struttura al fine ulteriori gravi fatti a carico di vittime vulnerabili. Oggi poi le considerazioni sono state pienamente suffragate dalle valutazioni della locale Procura della Repubblica e poste a fondamento del provvedimento di convalida di sequestro e contestuale Decreto di sequestro avvenuto oggi. La titolare dell’asilo è stata quindi denunciata in stato di libertà e deve rispondere dei “reati di lesioni personali colpose commesse mediante omissione ed esercizio abusivo di una professione”.

