Terracina, richiedono il reddito di cittadinanza con documenti falsi: arrestati 2 giovani stranieri

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri di Terracina. In particolare, lo scorso mercoledì 28 settembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto due persone straniere. Si tratta di una donna 25 enne e un uomo 22 enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Stranieri pregiudicati e con documenti falsi richiedono la carta per il reddito di cittadinanza

I due ragazzi stranieri, entrambi con precedenti di polizia, si erano presentati presso l’ufficio postale centrale di Terracina.

Dopo aver esibito dei documenti contraffatti, hanno tentato di richiedere la carta valida per l’acquisizione al diritto alla percezione del reddito di cittadinanza.

Gli impiegati dell’ufficio postale, insospettiti, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Terracina.

I militari hanno provveduto a bloccare i due ventenni e, dopo i dovuti accertamenti, li hanno dichiarati in stato di arresto. La Procura della Repubblica di Latina, concordando con le risultanze investigative, ha disposto la loro custodia presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del 30 settembre.

Denunciato 26enne che girava armato di coltello

Mi i controlli non finiscono qui. Gli stessi militari, nei giorni scorsi, hanno altresì effettuato dei controlli notturni in una strada cittadina non centrale.

I carabinieri hanno fermato una vettura con a bordo due persone e, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dai due giovani – entrambi non del luogo – hanno deciso di procedere anche alla perquisizione del veicolo.

All’interno della vettura è stato rinvenuto un coltello lungo 21 cm la cui lama era di 9 cm.

Il proprietario della vettura, un ragazzo di 26 anni, è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina, per il possesso di armi bianche.