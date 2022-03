Lutto a Tivoli, morto il dott. Francesco Lucarelli: era un medico amato da tutti

Lutto a Tivoli, dove oggi è scomparso il Dott. Francesco Lucarelli, medico neurologo presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni Evangelista”. Lucarelli aveva 68 anni ed è morto dopo una lunga malattia. Lucarelli era un medico amato e stimato sia dai colleghi che dai pazienti, con i quali riusciva a instaurare un ottimo feeling.

Morte dott. Francesco Lucarelli: il cordoglio della Asl Roma 5

Molto conosciuto a Tivoli, aveva iniziato la sua carriera nel 1982, come Assistente Medico nella clinica privata INI Monteripoli. Poi, sempre a Tivoli, nel 1991 era stato assunto come Dirigente Medico presso la Asl in quali di specialista in Neurologia e Neurofisiopatologia.

A dare l’annuncio della sua dipartita il Direttore Generale Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito. “Desidero esprimere, a titolo personale e dell’intera Azienda, profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Francesco Lucarelli, medico neurologo presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni Evangelista” di Tivoli. Persona stimata, professionista a cui non è mai venuta meno competenza e gentilezza. Alla sua Famiglia e a tutti i suoi cari, la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze”. Queste le parole del dirigente in un post pubblicate sulla pagina ufficiale della Asl Roma 5.