Natale di Tivoli 2023 da mercoledì 5 aprile: tutti gli eventi in programma

Mercoledì 5 Aprile 2023, parte il Natale di Tivoli. Ecco cosa prevederà il programma della nota manifestazione nella provincia di Roma. Per la Città. si tratterà del suo 3238° Natale. Un anniversario importante, che verrà celebrato mettendo in programma tantissimi eventi in giro per la cittadina. Per quest’anno, l’attività culturale andrà di pari passo alla rievocazione storica, che parlerà ai propri cittadini – e turisti che andranno lì – delle origini della Città.

Il Natale di Tivoli

Il calendario per il Natale 2023 della Città, è stato curato dall’Ufficio Cultura del Comune di Tivoli. Un programma che, al suo interno, vede la collaborazione di artisti e associazioni locali. Infatti, il Natale di Tivoli si prolunga per ben due mesi, arrivando a conclusione il 4 giugno 2023. Il Natale di questa città viene fatto risalire addirittura al 1215 a.C. In quel periodo, Catillo sbarcò con i propri figli – Tiburto, Corace e Catillo – e sconfisse i Siculi.

Su quel terreno dove vinsero la battaglia, fondarono la nuova città guidata dal primogenito Tiburto. Proprio all’apertura del Natale di Tivoli, verrà ripercorsa la leggenda legata alla fondazione di questa città. Durante lo svolgimento di questo evento, gli alunni locali verranno premiati con il “Premio Francesco Bulgarini”. Ci saranno poi ulteriori eventi in programma, dove si celebrerà il rapporto di Tivoli con il mondo dell’arte, la storia, la società antica e contemporanea.

Le parole del Sindaco di Tivoli

Su DentroMagazine, il Sindaco di Tivoli parla del Natale della sua Città: “È importante e necessario che, soprattutto i più giovani, sentano di appartenere ad una comunità, quella tiburtina, antica e ricca di storia, e che si riconoscano in essa – afferma il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti -. C’è un patrimonio infinito di storie, di arti e tradizioni che va conservato e tramandato. Quello che possiamo fare, come Amministrazione comunale, è ospitare quante più iniziative possibili che diano modo a tutte e a tutti di conoscere le proprie origini, di riconnettersi a quello che è stato, in un tempo lontano, e che ancora oggi può essere fonte di insegnamento”.