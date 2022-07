Paura a Tivoli: sparatoria nella notte davanti ad un bar

Un’escalation di violenza continua purtroppo ad imperversare sulla Capitale. Momenti di paura questa notte a Tivoli quando, alle prime luci dell’alba, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco davanti un bar di via Tiburtina a Bagni.

Sparatoria a Tivoli: cosa è successo questa notte

Come anticipato, i fatti sono avvenuti alle prime luci dell’alba e precisamente intorno alle 4.30. Siamo lungo la via Tiburtina a Bagni, al civico 321, davanti al bar “Terme Caffè”.

Ferito un uomo

Secondo quanto si apprende a seguito della sparatoria, è rimasto ferito un uomo — 34enne già noto per rapina — trasportato poi in ambulanza in ospedale. Sembrerebbe poi che dopo l’accaduto un altro uomo si sia poi dato alla fuga a bordo di uno scooter.

Le indagini

Sul posto sono poi giunte le volanti del commissariato di Tivoli, la Questura di Roma e la Polizia scientifica. Al momento, sono 9 i bossoli ritrovati sull’asfalto. Sono tuttora in corso le indagini per fare chiarezza sulla vicenda ed identificare i responsabili.