Terribile incidente a Tivoli, monopattino travolto da un’auto: gravissimo 47enne

Gravissimo incidente oggi pomeriggio a Tivoli tra un monopattino elettrico e un’auto, una Volkswagen Golf. A causa del sinistro, il conducente del monopattino è rimasto ferito in maniera molto seria e ora è ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente e i soccorsi

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 18:30 in Largo Saragat. Alla guida del monopattino elettrico si trovava un uomo di 47 anni, residente a Castel Madama. Il 47enne ad un tratto è venuto violentemente in collisione con una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 48 anni, residente a Pisoniano. Le cause del sinistro e la ricostruzione della dinamica sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Tivoli, intervenuta prontamente sul posto per i rilievi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo. Il conducente del monopattino è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Tivoli per le ferite gravissime riportate alla testa, in prognosi riservata. Sono tutt’ora in corso tutti gli accertamenti del caso, per stabilire le responsabilità e accertare come sia accaduto l’incidente.

Sempre oggi, a poca distanza, un altro grave incidente è avvenuto presso lo svincolo Tivoli dell’autostrada A24. Lo scontro, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 14 luglio, ha provocato il ferimento di due persone, di cui una in modo grave. Per soccorrere i feriti è stato necessario chiudere l’autostrada in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata delle operazioni di soccorso. sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave al S. Camillo di Roma. Pesanti le ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.