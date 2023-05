Tivoli, docente di religione violenta minorenni: spuntano altri due casi

Avrebbe dovuto prendersi cura di loro, accompagnandoli nel proprio percorso di crescita invece si è trasformato in un incubo. Al centro della vicenda – che ha lasciato tutti increduli e sgomenti – un professore di religione, un uomo di 46 anni che avrebbe abusato di alcuni ragazzini, tutti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Ragazzini che si fidavano di lui e certo non potevano sapere quali fossero in realtà le vere mire dell’uomo. Le violenze sono andate avanti per anni ed ora la posizione del 46enne potrebbe anche aggravarsi.

Tivoli, prof di religione violenta studenti minori: comunità sotto choc

L’arresto del docente e i nuovi casi di violenza

L’uomo che era un ex responsabile dell’Azione cattolica ragazzi nazionale e poi della Diocesi di Tivoli, è stato arrestato ieri con l’accusa di violenza sessuale su minore. Ora, oltre ai quattro casi di ragazzini abusati tra il 2016 e il 2021, ce ne sarebbero altri due più recenti. Fino a questo momento, le violenze si sono consumate in un campo scuola nell’anconetano e in una casa famiglie per abusi di Roma. Le prove delle due nuove violenze sono state trovate dalla polizia sul cellulare e sul computer dell’uomo ma quest’ultimo si è avvalsa della facoltà di non rispondere scegliendo dunque la strada del silenzio. Sulla vicenda continuano, inoltre, a fare da sfondo i tesissimi rapporti tra la Procura e la diocesi, in un botta e risposta che non fa altro che alimentare gli attriti.

Comunità sotto choc

Intanto, a seguito dei fatti l’intera comunità cittadina è sotto choc. Si stenta, infatti, a credere come l’uomo sia stato il responsabile della violenze su quattro minorenni, tre dei quali minori di 14 anni. Il 46enne organizzava campi scolastici e faceva doni non previsti né tantomeno dovuti, aspetti questi che lo rendevano una persona a dir poco insospettabile. Un quadro ancora più desolante se si pensa che il 46enne era per l’appunto, protetto dall’immagine di persona onesta che si era costruita nel tempo. Immagine che come le indagini stanno dimostrando ha dei pericolosi ed insospettabili lati oscuri.