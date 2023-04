Tivoli, «L’aiuto io», ma le scippano la preziosissima collana: arrestata coppia

Hanno prima puntato la loro vittima, una donna anziana, poi le si sono avvicinati e, abilmente, le hanno sporcato la maglia gettandole addosso del liquido. Ma era un trucco, per poterle rubare la preziosissima collana d’oro che aveva al collo. Per questo la coppia, formata da un cittadino peruviano di 43 anni e una sua connazionale di 32 anni, sono stati arrestati dagli gli agenti del Commissariato Distaccato di Tivoli, coadiuvati dai colleghi del Commissariato Roma San Basilio.

La tecnica

I due malviventi si sono avvicinati alla donna e, dopo averla sporcata, hanno inventato una scusa. “Che sbadata, mi scusi, adesso l’aiuto a pulirsi”, ha detto la ragazza. I due, approfittando della confusione che si era creata nell’anziana, hanno allungato le mani con il pretesto di aiutarla, ma in realtà in un attimo le hanno sottratto con destrezza dal collo una collana in oro di ingente valore. Poi si sono allontanati tranquillamente.

Solo qualche istante dopo l’anziana si è accorta che dal suo collo mancava il prezioso gioiello. Ha quindi dato l’allarme, raccontando tutto ai poliziotti, ai quali ha fornito anche un’attenta descrizione dei due truffatori.

L’arresto della coppia

E sabato scorso, nell’ambito di servizi di controllo del territorio dedicati a contrastare i reati predatori, i poliziotti sono riusciti a individuare la coppia, rintracciata a Tivoli insieme a una terza persona e sorpresi in possesso di diversi telefoni cellulari, poi sottoposti a sequestro. La donna è stata anche trovata in possesso di marjuana: per questo motivo anche stata deferita per detenzione ai fini di spaccio. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, mentre l’uomo è stato portato nel Carcere di Regina Coeli. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.