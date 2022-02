Tivoli, lavori in corso per la nuova condotta idrica: ecco dove e quando mancherà l’acqua

Tivoli, lavori in corso per la nuova condotta idrica. Ma questo comporterà dei disagi per i cittadini, che potranno trovarsi con i rubinetti a secco per qualche ora. Acea Ato 2 comunica infatti che, per consentire il collegamento di una nuova condotta idrica alla rete, si rende necessario sospendere l’erogazione del flusso idrico, dalle ore 22:00 di mercoledì 9 febbraio alle ore 06:00 di giovedì 10 febbraio, alle utenze ricadenti in alcune zone del Comune di Tivoli.

In conseguenza, si verificherà mancanza d’acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti strade: