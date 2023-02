Tivoli, usano il tagliandino d’invalidità ma senza invalido: nei guai 6 persone

Tivoli. Usufruivano indebitamente dei contrassegni di invalidità per beneficiare del parcheggio gratis in fascia blu. Tuttavia, le loro malefatte non sono passate inosservate. I controlli da parte della polizia locale sono avvenuti questa mattina e hanno permesso di portare a galla diverse irregolarità.

Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: chiusa una discoteca, dentro 1000 persone

I controlli della polizia locale

Al via questa mattina una mirata operazione di controlli, da parte della Polizia Locale di Tivoli, per contrastare il fenomeno dell’uso improprio dei contrassegni invalidi da parte di quegli automobilisti che ne abusano. In particolare, si fa riferimento ai casi in cui tali persone pur non essendo al momento al servizio dell’invalido titolare del contrassegno, usufruiscono della gratuità dei parcheggi in fascia blu, come previsto dal Codice della Strada.

Le irregolarità

In particolare i controlli – coordinati direttamente sul posto dalla Vice-Comandante dott.ssa Eleonora Giusti, anche con la collaborazione degli Ausiliari della Sosta di ASA Servizi – si sono concentrati nell’area della Panoramica a Piazza Garibaldi. Per quel che riguarda l’esito, gli agenti del Comando tiburtino, grazie ad un’articolata attività di accertamenti incrociati, hanno proceduto a ritirare 5 contrassegni invalidi, nonché ad elevare 6 verbali per la violazione dell’art. 188 del Codice della Strada. L’intervento si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni, fatte proprie anche dall’Amministrazione Comunale e verrà ripetuto a breve, estendendo i controlli ad altre zone della città dove il fenomeno ha assunto rilievo.