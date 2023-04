Elezioni Valmontone 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Elezioni Amministrative 2023, si vota anche nel Comune di Valmontone. Elettori chiamati alle urne il prossimo maggio – e dunque tra poco più di un mese – per eleggere il successore di Alberto Latini, in carica dal 2013. Questa settimana si chiuderanno le liste e avremo l’elenco definitivo dei candidati e le relative liste che li sosterranno. Facciamo pertanto il punto della situazione in vista delle Comunali in città.

Candidati elezioni Comunali Valmontone 2023, le liste

Ben 17 i Comuni che andranno al voto a maggio nella sola Provincia di Roma. Tra questi per l’appunto anche quello di Valmontone. In questa sezione vedremo allora l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco della città. Ad ogni modo ecco di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle prossime elezioni comunali di Valmontone:

Veronica Bernabei Marco Gentili

Veronica Bernabei Sindaco

Quattro le liste a sostegno della candidata a Sindaco Veronica Bernabei, la cui candidatura è promossa anche dal Sindaco uscente.

Lista Civica “Noi”

Valmontone Futura

Uniti per Valmontone

Valmontone nel cuore



Marco Gentili

L’altro candidato a Sindaco al momento, e dunque sfidante della Bernabei, è Marco Gentili, anch’egli candidato a Primo Cittadino alle prossime elezioni amministrative di Valmontone.

Ballottaggio o turno unico alle elezioni Comunali di Valmontone?

Per il primo turno delle Amministrative comunali di Valmontone si voterà domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. In caso di mancata vittoria con una preferenza superiore al 50% sarà necessario attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo Sindaco di Valmontone. Per il Comune si tratta di una vera e propria novità considerando che sin qui si è votato sempre con il meccanismo relativo agli Enti con meno di 15.000 abitanti; stavolta invece, come riporta il sito ufficiale del Comune di Valmontone, il sistema sarà quello delle “fasce superiori” avendo il territorio superato la fatidica soglia elettorale (I ed eventuale II turno come visto). Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si terranno in 47 comuni della regione Lazio, di cui 17 quelli situati nella Provincia di Roma. L’eventuale secondo turno si terrà il 28 e 29 maggio sempre di domenica e lunedì.

