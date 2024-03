Rubano un autocarro del Comune di Valmontone e poi fuggono in autostrada

Sabato sera, a Valmontone, alle ore 18 circa, ignoti hanno portato via un autocarro di proprietà del Comune allontanandosi in direzione Casello A/1. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Valmontone che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto elementi per le ricerche.

La sinergia tra le forze di polizia presenti quotidianamente sul territorio ha consentito di rinvenire a Fabbro (TR) il mezzo e la refurtiva (attrezzi edili). In particolare il personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Orvieto, nella serata, su indicazione dei militari ha intercettato l’autocarro sull’asse autostradale – altezza Fabbro – con l’intera refurtiva abbandonato da due soggetti datisi alla fuga. E’ in corso una serrata attività di indagine, di acquisizione immagini, di rilievi tecnici da parte dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Orvieto per risalire all’identità degli autori che sarà coordinata dalle Procure di Velletri e Terni.

Il precedente a gennaio

Non è la prima volta che il parco mezzi del Comune di Valmontone viene preso di mira dai malviventi. A gennaio, lo ricordiamo, un caso analogo si era verificato sul territorio. Nel mirino, anche in quella circostanza, erano finiti altri veicoli nonché del carburante. alcuni malviventi hanno messo a segno dei furti in rapida successione. La banda aveva messo nel mirino prima un’azienda – dalla quale era riuscita a portare via del gasolio – dopodiché si era introdotta nella vicina area utilizzata come deposito per mezzi e attrezzature dal Comune di Valmontone portando via due furgoni. Nella circostanza, così come avvenuto in queste ore, le forze dell’ordine erano riuscite a recuperare l’intera refurtiva.