Shopping gratis all’outlet di Valmontone: rubati occhiali per 850 euro

Shopping senza pagare all’Outlet di Valmontone, ci risiamo. Nel weekend ‘pizzicati’ due malviventi a rubare in un negozio del centro. Ingente il bottino, vicino ai 1.000 euro. Ma ai criminali è andata male.

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato due cittadini peruviani, di 48 e 33 anni, sorpresi subito dopo aver asportato occhiali, del valore di 850 euro, all’interno di un negozio dell’Outlet di Valmontone. La merce è stata restituita al titolare dell’attività e per i due cittadini sudamericani sono scattate le manette. Questa mattina, il G.I.P. ha convalidato i due arresti e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma. Tale operazione si inserisce in una più ampia azione di contrasto al fenomeno dei furti nelle attività commerciali avviata dai Carabinieri in collaborazione con il personale della sicurezza interna dei centri commerciali.