Donna palpeggiata in strada in pieno giorno, choc ai Castelli: “Nessuno mi ha difesa”

Molestata in pieno giorno, sotto gli occhi di tutti, mentre tentava di chiedere aiuto. È uno sfogo amaro quello che L.R. ha affidato ai social nelle ultime ore, raccontando quanto le è successo a Velletri. Un uomo l’avrebbe palpeggiata sabato 8 luglio in pieno centro cittadino, a Piazza Giuseppe Garibaldi, sotto la luce del sole e davanti a tanti cittadini che, stando al racconto della donna, non sarebbero accorsi a difenderla.

Attraverso un lungo post, L.R. ha voluto condividere una dolorosa esperienza e cercare riparo, almeno virtuale, tra la solidarietà degli abitanti di Velletri. “Sono una cittadina brasiliana e, insieme a mio marito di origini italo-brasiliane, ci siamo trasferiti in Italia da quasi 3 mesi. Finora, le nostre esperienze sono state molto positive”, scrive, ammettendo però che dopo l’accaduto, potrebbe decidere per la paura di lasciare l’Italia e tornare in Brasile. “Nel mio paese natale, il Brasile, non ho mai vissuto nulla del genere, e devo dire che São Paulo, da dove provengo, è quasi 10 volte più pericolosa di Roma/Velletri“.

Molestata a Piazza Garibaldi. La vittima: “Sono profondamente sconvolta”

Il fatto è avvenuto in un clima apparentemente tranquillo. “Mentre ero nei pressi di Piazza Giuseppe Garibaldi, vicino a una gelateria, verso le 13:30, un uomo anziano mi ha afferrato con forza il seno. Sono riuscita a liberarmi e mi sono diretta immediatamente verso la fermata dell’autobus, sperando che qualcuno mi venisse in aiuto”, prosegue la donna, rassicurando che niente del suo abbigliamento potesse incoraggiare un simile atto, a prescindere ingiustificabile, “Ho notato che alcune persone hanno assistito a questa situazione, ma nessuno ha fatto assolutamente NIENTE per aiutarmi. Ho chiamato piangendo mio marito perché venisse a prendermi. Lui è andato a confrontarsi con quell’uomo, che si trovava ancora nello stesso luogo, ma abbiamo notato che era estremamente ubriaco. Nei miei 23 anni di vita, ho subito un abuso e sono profondamente sconvolta dal fatto che nessuno mi abbia aiutato”.

Le reazioni all’accaduto

Sotto al post, centinaia di commenti degli abitanti di Velletri che, sconvolti dall’accaduto, hanno chiesto scusa alla donna per conto di chi non è accorso, consigliandole di sporgere denuncia e di non rinunciare a una cittadina che fino a quel momento l’ha accolta e sostenuta. Secondo alcuni utenti, poi, “da alcuni giorni un signore anziano ubriaco staziona lì” dove si sarebbe verificato l’accaduto. A quanto denunciano i cittadini, il tratto dove si sarebbe verificato lo spiacevole accaduto “fa schifo, c’è gente ubriaca H24 che fa il cavolo che gli pare tutto il santo giorno. Senza contare che lì davanti c’è anche un parco per i bimbi”, come lamenta un utente.

Non è chiaro se la donna a oggi abbia sporto denuncia o meno, in ogni caso le autorità dovranno far luce sulla situazione onde evitare altre situazioni come queste e tutelare la sicurezza dei cittadini.

