In viaggio sul treno storico da Roma a Velletri

Sono aperte dal 25 Gennaio 2022 le prenotazioni per il treno storico che farà lo stesso viaggio che 160 anni fa aprì la Roma Ceprano, oggi Roma-Velletri.

Il convoglio verrà fornito da Fondazione FS e partirà da Roma-Termini domenica 27 febbraio alle ore 9:20 con arrivo previsto alla stazione di Velletri alle ore 10:30 e ritorno a Roma con partenza alle ore 17:25.

Costo del biglietto e prenotazioni

Il biglietto avrà un costo di 48 euro a persona andata e ritorno. I bambini sotto i 12 anni non pagheranno e dai 12 ai 18 anni il costo è di 20 euro. Il pagamento si può fare online tramite bonifico bancario intestato a Circolo Artistico La Pallade Veliterna. Effettuato il bonifico, si deve inoltrare un’email a decarcievelletri@gmail.com indicando nome e cognome dei prenotati. Sarà poi cura dell’Associazione aggiornare i partecipanti sui dettagli del programma e delle agevolazioni cui avere diritto con il biglietto.

Il costo così elevato del biglietto ha suscitato diverse polemiche così gli organizzatori hanno spiegato il motivo. Il costo è determinato dal fatto che il materiale rotabile non si trova nei depositi di Roma, ma le locomotive sono a Pistoia, mentre le vetture a Napoli. Pertanto, hanno spiegato, va pagato l’invio a Roma del materiale e il personale di bordo, che è strettamente specializzato per guidare treni d’epoca.

Poi va richiesta la tratta a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che autorizza il viaggio a seconda della circolazione ordinaria. La scelta del viaggio è ricaduta di domenica perché sulla tratta Roma-Velletri la circolazione è ridotta a un treno ogni 2 ore. Alla luce di quanto spiegato, il prezzo del biglietto, per coprire tutti questi costi, sfiora, appunto, i 50 euro.

Norme da rispettare a bordo

Nel rispetto delle normative anticovid, a bordo è necessaria la mascherina FFP2 e Green Pass base, ad eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Programma del viaggio

Durante il mese di febbraio sarà indicato il luogo preciso in cui sarà ubicata la biglietteria per ritirare i biglietti cartacei insieme al programma dettagliato che vedrà protagonista la città di Velletri nelle giornate di Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio. Per restare sempre aggiornati si può seguire la pagina facebook Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola.