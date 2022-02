Lutto a Velletri: scomparsa la prof Elisabetta Ermacola, aveva 55 anni

Lutto al Liceo Scientifico e Linguistico “Ascanio Landi” di Velletri a causa della scomparsa prematura della professoressa Elisabetta Ermacora. La docente stava lottando contro un terribile male che, purtroppo, ha avuto la meglio su di lei. Oggi si è spenta all’età di 55 anni.

Addio alla professoressa Elisabetta Ermacora

La professoressa Ermacora insegnava lingua e letteratura inglese al Landi, ma negli anni passati ha insegnato anche in altri istituti di Velletri, come il Liceo Artistico “Cesare Battisti” e l’Istituto Alberghiero “Ugo Tognazzi”. In ogni scuola, in ogni classe, la prof Ermacora era pienamente apprezzata sia dai colleghi sia dagli studenti. Era caratterizzata da una profonda dolcezza, che applicava al suo metodo di insegnamento. Questo faceva di lei un’insegnante adorata dai sui alunni, che riconoscevano tutto l’altruismo e la passione che metteva nel suo lavoro.

Nelle ultime ore centinaia studenti hanno pubblicato tantissimi post di cordoglio sui social, spendendo delle bellissime parole in ricordo della loro amata prof. Anche la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia Ermacola e porge sincere condoglianze.