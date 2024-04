Pusher beccato su un’auto a noleggio: rinvenute 34 dosi di cocaina

Il nervosismo ha tradito un 25enne fermato per controlli dai Carabinieri della Compagnia di Velletri che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale hanno trovato la cocaina e i soldi, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane, di nazionalità albanese, è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di controlli è stato fermato un 25enne

Gli uomini dell’Arma stavano svolgendo un controllo sulla viabilità quando hanno intimato l’alt al 25enne che si trovava alla guida di un’auto a noleggio, in sosta lungo via Guidobaldi. I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane durante le fasi di identificazione, hanno deciso di approfondire il controllo, perquisendo l’auto.

La perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire la droga

Nel corso delle ricerche all’interno della vettura i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio per le quali il 25enne, non era in grado di fornire una giustificazione, nonché 34 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 21 grammi circa che erano occultate in uno scomparto dell’auto. Per questo motivo, l’indagato è stato arrestato e trattenuto nelle camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo tenutosi lunedì mattina nel corso del quale l’arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.