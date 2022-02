Riccardo Bertoldi presenta il suo ultimo libro alla libreria Mondadori di Velletri

Giovedì 17 febbraio, alle ore 18:30, presso la Mondadori Bookstore di Velletri, lo scrittore Riccardo Bertoldi presenterà il suo ultimo libro dal titolo ‘Mi prometto il mare’.

Riccardo Bertoldi, chi é: vita e opere

Classe 1990, Riccardo Bertoldi, di Rovereto, è un giovane autore di romanzi. Ha esordito nel 2019 con ‘Resti’, per proseguire con altri due romanzi quali: ‘Abbiamo un bacio in sospeso (io e te)’ del 2020 e nel 2021 con ‘Scrivimi (magari ti amo ancora)’. La sua ultima opera, ‘Mi prometto il mare’, uscirà l’8 febbraio, edito da Rizzoli.

Trama del libro ‘Mi prometto il mare’

Quando Sofia scopre che il suo compagno, Edoardo, l’ha tradita, sente il mondo crollarle addosso: tutt’a un tratto si rende conto di essersi dimenticata di se stessa, di aver trascurato i propri desideri, di non avvertire più quel brivido lungo la schiena. In fondo, si è accontentata di un amore che lei considerava giusto, ma che l’aveva fatta sentire viva solo all’inizio. A quasi quarant’anni capisce che è giunto il momento di “promettersi il mare”, di smettere con la routine che l’ha condotta fin lì e iniziare davvero a inseguire i sogni che ha messo da parte troppo a lungo. La sua nuova vita, però, la riporta indietro nel tempo, a un’estate di più di vent’anni prima. Aveva diciott’anni, era in vacanza con la famiglia a Riva del Garda, quando durante un violento temporale aveva accettato il passaggio di Enea. Lei era zuppa di pioggia, lui bellissimo e un po’ misterioso. Ben presto si erano scoperti diversi eppure incredibilmente affini. Ma, si sa, gli amori di un’estate non durano per sempre. Eppure, da quel momento il loro è un continuo sfiorarsi e rincorrersi, perdersi e ritrovarsi, e anche quando le loro strade sembravano essersi definitivamente divise, impareranno che la scintilla del vero amore non può mai davvero spegnersi.

L’autore sarà in tournée per l’Italia a presentare la sua ultima fatica, con le seguenti tappe: l’8 febbraio a Lavarone, presso la biblioteca pubblica comunale “Sigmund Freud”; il 16 febbraio sarà a Roma, presso Libraccio, in via Nazionale; il 17 febbraio a Velletri alla Mondadori Bookstore; il 18 febbraio a Palermo alla Mondadori Bookstore e per finire a Polignano il 20 febbraio presso l’Associazione Con.Fusione.