Velletri: detenuto tenta di strangolare un agente

Disordini nelle carceri del Lazio, ennesimo episodio di violenza. Un detenuto ha tentato di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria a Velletri. L’uomo è finito in Ospedale.

Non era la prima volta che si rendeva protagonista di gesti simili. E se non fosse stato per il pronto intervento dei colleghi l’episodio si sarebbe potuto trasformare in dramma. Siamo nel carcere di Velletri, teatro di un’altra aggressione avvenuta ai danni di un agente. Che è finito in Ospedale.

Detenuto psichiatrico tenta strangolamento ad un agente a Velletri

A darne notizia è il segretario regionale USPP del Lazio Daniele Nicastrini. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 febbraio 2024, ed è soltanto l’ennesimo fatto di violenza che colpisce la polizia Penitenziaria, chiamata a svolgere servizio con soggetti psichiatrici ristretti presso la casa circondariale di Velletri in un reparto specifico.