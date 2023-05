Velletri ha reso omaggio alla Madonna delle Grazie con la consueta processione(FOTO E VIDEO)

Intorno alle 19:30 di questo 6 Maggio 2023 si è svolta la 410^ Processione dei ceri per omaggiare la Madonna delle Grazie. A Velletri, in provincia di Roma. L’esposizione della sacra immagine era già visitabile da questa mattina dalle ore 11:30 all’interno della Cattedrale di San Clemente.

Processione dei ceri

Come ogni anno, la celebrazione avviene il primo sabato del mese di Maggio e, anche questa volta, molti, tantissimi, sono stati i fedeli che hanno accompagnato il percorso della Madonna, tra grida di preghiere e pianti sommessi.

La teca è uscita dalle porte della Cattedrale di San Clemente percorrendo tutto il centro storico a risalire fino a Piazza Garibaldi, per poi rientrare nella Cattedrale a fine percorso.

Per l’occasione, tutto il centro storico è stato ricoperto, a terra, da lunghi cartoni per evitare di far scivolare la gente a causa della cera che colava.

Il giorno seguente, quindi, la Domenica, verrà celebrata la messa canonica in due orari: alle 7:30 e alle 9.00. A seguire, alle ore 12, ci sarà la celebrazione presieduta da S.Ecc.za Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo.

Esposizione di acquerelli e presentazione del libro di Stefano Giorgi

A metà pomeriggio, intorno alle ore 17:30, si sono incastrati altri due eventi: l’esposizione degli acquerelli da parte del gruppo artistico Acquerell’Art e la presentazione del romanzo di Stefano Giorgi dal titolo “Il baco e le ali”.

I due eventi artistici si sono svolti nella sala PAOLINI all’interno del Museo Diocesano che fa parte del complesso della Cattedrale di San Clemente. L’introduzione del libro è stata a cura di Patrizia Audino.

L’autore ha tenuto a precisare che questo suo ultimo libro è un inno alla gioventù, ma soprattutto all’amore verso se stessi. Ha affermato più volte che bisogna essere indulgenti verso i giovani, lasciare che facciano i propri errori, perchè è solo attraverso essi che ci si evolve.

Sinossi del libro “Il baco e le ali”

Nei giorni spensierati della sua prima gioventù, Eva non avrebbe mai potuto immaginare cosa la vita le avrebbe riservato, quanto alcuni eventi – solo in parte dovuti alle sue debolezze – l’avrebbero condotta a diventare una donna con obiettivi e convinzioni differenti dalle sue aspettative. Chiusa come un bruco nel suo baco, si ritroverà senza accorgersi tra difficili e sofferti eventi a trasformarsi in crisalide, assaporando davvero le gioie della vita solo quando arriverà a essere una farfalla, capace di volare sopra le debolezze umane, le angosce e le tante difficoltà passate. Il viaggio di una ragazza verso la propria maturità.